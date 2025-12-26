На омские прилавки попали 20 тонн «химических» мандаринов из Китая

Партия цитрусовых была заражена опасным вредителем, и все мандарины обработали ядовитыми парами.

Фото: 55.fsvps.gov.ru

Россельхознадзор сообщает о поступлении на омские прилавки более 20 тонн мандаринов из Китая, прошедших фумигацию, то есть обработку ядовитыми парами. «Химию» пришлось использовать из-за того, что вся партия была заражена черной цитрусовой белокрылкой.

Груз был доставлен в Омскую область 16 декабря из Казахстана. В ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты обнаружили опасного вредителя. Была проведена экспертиза, подтвердившая, что это черная цитрусовая белокрылка, включенная в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Фото: 55.fsvps.gov.ru

– Для предотвращения распространения вредителя на территории России собственнику груза выдано уведомление о необходимости принятия срочных фитосанитарных мер. Владельцем принято решение об обеззараживании партии. Процедура фумигации проведена под контролем инспекторов ведомства, – говорится в сообщении Россельхознадзора. – По результатам повторных лабораторных исследований карантинные объекты в продукции отсутствуют. Партия допущена к реализации.

Отметим, что в 2025 году это второй случай обнаружения черной цитрусовой белокрылки в продукции, ввозимой на территорию Омской области.