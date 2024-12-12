Первым вступительным экзаменом является русский язык. Он обязателен для всех поступающих.

ОмГУ имени Достоевского на основе нового перечня вступительных испытаний, утвержденного Минобрнауки РФ, определил, какие предметы в рамках ЕГЭ нужно будет сдавать абитуриентам в 2025 году.

Как сообщили в вузе, обязательным предметом для всех поступающих будет русский язык. Второе испытание – профильный предмет, а третье – несколько профильных предметов по выбору.

– Альтернатива есть почти на все направления подготовки. Это значит, что можно сдать несколько предметов по третьему профильному испытанию, при этом вуз зачтет лучший результат, – пояснили в ОмГУ.

Новый список вступительных экзаменов точнее отражает специфику выбранного направления подготовки. Так, для специальностей в области экономики и менеджмента математика по-прежнему является обязательной, а вот обществознание осталось в списке предметов по выбору абитуриентов.

На гуманитарные направления сдают историю, обществознание, литературу и иностранные языки, из этого перечня исключили информатику. Факультет культуры и искусств традиционно проводит творческие экзамены, такие как сольное пение, специальный инструмент, основы режиссуры и хореографии, кино-, фото-, видеотворчества. На лечебную физическую культуру в 2025 году необходимо будет сдавать профессиональное вступительное испытание. Творческие и профессиональные вступительные испытания можно сдать в вузе, а все остальные школьники обязаны сдать в форме ЕГЭ, запись на которые завершается уже в самом начале 2025 года.

Окончательный перечень ЕГЭ по специальностям смотрите здесь. Правила приема, количество бюджетных мест, индивидуальные достижения, которые вуз учитывает при поступлении, перечень экзаменов на все специальности учебные заведения обязаны опубликовать не позднее 20 января 2025 года.