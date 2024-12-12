Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок пострадал, пока никто за ним не следил.
В Омске суд обязал владелицу развлекательного парка выплатить 75 тыс. рублей семье 4-летнего мальчика, который получил в заведении травму. Как сообщили в прокуратуре, 2 декабря прошлого года ребенок ударился головой в игровой комнате. Эксперты квалифицировали травму как легкий вред здоровью.
– Основной причиной происшествия явилось ненадлежащее содержание ответчиком принадлежащей ему территории парка, отсутствие необходимого контроля, – добавили в ведомстве.
Отметим, что с предпринимательницы взыскали не только компенсацию морального вреда, но и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
·Происшествия

Ребенок пострадал, пока никто за ним не следил.
В Омске суд обязал владелицу развлекательного парка выплатить 75 тыс. рублей семье 4-летнего мальчика, который получил в заведении травму. Как сообщили в прокуратуре, 2 декабря прошлого года ребенок ударился головой в игровой комнате. Эксперты квалифицировали травму как легкий вред здоровью.
– Основной причиной происшествия явилось ненадлежащее содержание ответчиком принадлежащей ему территории парка, отсутствие необходимого контроля, – добавили в ведомстве.
Отметим, что с предпринимательницы взыскали не только компенсацию морального вреда, но и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.