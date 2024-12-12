В соревновании принимали участие больше 60 детей из России и Беларуси.

В Москве состоялся чемпионат и первенство России по аэртрубным дисциплинам парашютного спорта. Соревнования проходили в спортцентре FLOW Moscow – именно там находится самая большая в столице аэродинамическая труба.

В возрастной категории до 12 лет один из чемпионских титулов взял Георгий Веселов. Восьмилетний омич одержал победу в дисциплине «АЭРОТРУБА-ФРИСТАЙЛ (INTER)». Это не первое достижение Георгия: в апреле 2023 года он выиграл Кубок России, а в июне 2024 года занял первое место в соревнованиях в Белоруссии по той же дисциплине.

Минимальный возраст, с которого начинаются тренировки для полетов в аэротрубе, – четыре года. Когда Георгий первый раз попробовал этот вид спорта, он был приблизительно такого возраста. Тогда вместе со своей мамой Светланой Пьянковой он побывал в Миассе Челябинской области, где и смог впервые испытать эти ощущения от полета. На тот момент Светлана уже была спортсменом-парашютистом и передала свое увлечение этим видом спорта сыну. На тот момент в Омске еще не было рабочей аэродинамической трубы – в центре «Маяк молл» она появилась лишь в декабре 2022 года.

Георгий тренируется в самых больших аэротрубах страны: в Чеченской Республике, Кемерове и Москве. Тренеры Георгия – двукратный чемпион России по парашютному спорту в дисциплине Freestyle, многократный призер главных российских соревнований в вертикальной групповой акробатике в аэротрубе VFS-4way, рекордсмен России и Европы Максим Лемешонок, а также выходец из Омска, выпускник СибГУФК Ярослав Дерунов, многократный призер российских соревнований в аэротрубных дисциплинах парашютного спорта. Их работа уже не первый раз приносит результаты, ведь именно под их руководством появлялись сильнейшие спортсмены.

Фото: Марата Даминова и предоставлены Светланой Пьянковой