За победу в конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников образовательных учреждений района боролись 33 претендента.

Финальный этап конкурса профессионального мастерства педагогов, а затем торжественная церемония награждения победителей прошли в Сибирском районном Доме культуры (расположен в поселке Ростовка). В этом году за звание «Педагог года» боролись 33 претендента, представителей образовательных учреждений Омского муниципального района. В финал вышли 25 участников. Ранее они представили жюри свой профессиональный опыт работы: провели конкурсные уроки, занятия и мастер-классы, а также продемонстрировали свою педагогическую позицию на конкурсном испытании «Дискуссия». Заключительным испытанием стала самопрезентация «Мир моих увлечений». Его основная цель – максимальное раскрытие своих талантов.

Конкурсантов и их команды поддержки приветствовал глава района Геннадий Долматов. Он поблагодарил педагогов за неравнодушный, творческий подход к работе и вручил сертификаты-свидетельства участия в муниципальном конкурсе.

Жюри выбрали победителей в номинациях: «Советник директора по воспитанию», «Лучший педагог дополнительного образования», «Логопед года», «Воспитатель года», «Психолог года», «Дебют-2024», «Учитель года – 2024». В последней номинации победу завоевала Лариса Иващенко – учитель русского языка и литературы Красноярской школы.

Напомним, что муниципальный конкурс «Педагог года» – это этап таких всероссийских конкурсов, как «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Дебют», «Педагог-психолог». По итогам районного конкурса победителям присуждаются премии.