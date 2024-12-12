Омск-Информ
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·Общество

Новый дом появился в Советском округе.
В Омске завершилось строительство многоквартирного дома № 16/2 на улице Малиновского, которое продолжалось более 15 лет. Здание возвел застройщик – жилищно-строительный кооператив «Малиновского-2015».
Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства Омска, в доме 9 жилых этажей и один подземный. Всего в нем 108 квартир: 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных. Площадь жилых помещений составляет 5189,6 кв. м.
Отметим, что разрешение на строительство дома выдали еще в феврале 2009 года.
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·Общество

Новый дом появился в Советском округе.
В Омске завершилось строительство многоквартирного дома № 16/2 на улице Малиновского, которое продолжалось более 15 лет. Здание возвел застройщик – жилищно-строительный кооператив «Малиновского-2015».
Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства Омска, в доме 9 жилых этажей и один подземный. Всего в нем 108 квартир: 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных. Площадь жилых помещений составляет 5189,6 кв. м.
Отметим, что разрешение на строительство дома выдали еще в феврале 2009 года.
2411