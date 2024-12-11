Омск-Информ
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·Общество

Мужчине было 32 года.
В минувшую субботу, 7 декабря, в пограничном управлении ФСБ России по Омской области проводили в последний путь прапорщика Ивана Кожухова, погибшего на СВО. Как сообщает администрация Оконешниковского района, где военнослужащий родился и вырос, работал мужчина в пограничных органах ФСБ России.
– Иван Кожухов погиб в одну из командировок на границу Белгородской области и Украины, в результате атаки дрона-камикадзе. Трагедия произошла в ночь с 30 октября на 1 ноября 2024 года. Бойцу было 32 года, – сообщили в администрации района.
Его похоронили в Омском районе на Богословском Юго-Восточном кладбище, которое является частью мемориального комплекса «Омский Парк Памяти». У военнослужащего остались жена и двое маленьких детей.
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·Общество

Мужчине было 32 года.
В минувшую субботу, 7 декабря, в пограничном управлении ФСБ России по Омской области проводили в последний путь прапорщика Ивана Кожухова, погибшего на СВО. Как сообщает администрация Оконешниковского района, где военнослужащий родился и вырос, работал мужчина в пограничных органах ФСБ России.
– Иван Кожухов погиб в одну из командировок на границу Белгородской области и Украины, в результате атаки дрона-камикадзе. Трагедия произошла в ночь с 30 октября на 1 ноября 2024 года. Бойцу было 32 года, – сообщили в администрации района.
Его похоронили в Омском районе на Богословском Юго-Восточном кладбище, которое является частью мемориального комплекса «Омский Парк Памяти». У военнослужащего остались жена и двое маленьких детей.
1231