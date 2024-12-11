Омск-Информ
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·Политика

После короткой реабилитации Сергей Шелест планирует выйти на работу.

Мэр Омска Сергей Шелест выписался из больницы, где ему делали операцию по замене тазобедренного сустава на правой ноге. В ближайшее время глава города планирует выйти на работу.

– Закончил послеоперационное пребывание в стационаре Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области. После прохождения короткой реабилитации планирую выйти на работу, - написал Шелест в своем телеграм-канале.  

Он поблагодарил «за профессионализм и искреннюю эмпатию» весь коллектив Центра, а также сказал отдельное спасибо заведующему ортопедическим отделением № 1 Александру Агееву и врачу травматологу-ортопеду Герману Дзюбе.

- Эти люди в буквальном смысле ставят пациентов на ноги, - добавил мэр.

Два года назад Сергею Шелесту меняли тазобедренный сустав левой ноги, сейчас аналогичная операция была сделана на правой. В больнице градоначальник провел чуть больше недели.

·Политика

После короткой реабилитации Сергей Шелест планирует выйти на работу.

Мэр Омска Сергей Шелест выписался из больницы, где ему делали операцию по замене тазобедренного сустава на правой ноге. В ближайшее время глава города планирует выйти на работу.

– Закончил послеоперационное пребывание в стационаре Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области. После прохождения короткой реабилитации планирую выйти на работу, - написал Шелест в своем телеграм-канале.  

Он поблагодарил «за профессионализм и искреннюю эмпатию» весь коллектив Центра, а также сказал отдельное спасибо заведующему ортопедическим отделением № 1 Александру Агееву и врачу травматологу-ортопеду Герману Дзюбе.

- Эти люди в буквальном смысле ставят пациентов на ноги, - добавил мэр.

Два года назад Сергею Шелесту меняли тазобедренный сустав левой ноги, сейчас аналогичная операция была сделана на правой. В больнице градоначальник провел чуть больше недели.