После короткой реабилитации Сергей Шелест планирует выйти на работу.

Мэр Омска Сергей Шелест выписался из больницы, где ему делали операцию по замене тазобедренного сустава на правой ноге. В ближайшее время глава города планирует выйти на работу.

– Закончил послеоперационное пребывание в стационаре Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области. После прохождения короткой реабилитации планирую выйти на работу, - написал Шелест в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил «за профессионализм и искреннюю эмпатию» весь коллектив Центра, а также сказал отдельное спасибо заведующему ортопедическим отделением № 1 Александру Агееву и врачу травматологу-ортопеду Герману Дзюбе.

- Эти люди в буквальном смысле ставят пациентов на ноги, - добавил мэр.

Два года назад Сергею Шелесту меняли тазобедренный сустав левой ноги, сейчас аналогичная операция была сделана на правой. В больнице градоначальник провел чуть больше недели.