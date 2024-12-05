Омск-Информ
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·Политика

Два года назад операцию делали на левой ноге, сейчас понадобилась замена сустава на правой.

Как сообщили в администрации города, мэр Сергей Шелест прооперирован врачами Клинического медико-хирургического центра. Это вторая операция: два года назад ему меняли тазобедренный сустав левой ноги, теперь аналогичная операция понадобилась на правой.

– Сейчас такая же операция – по медицинским показаниям, в связи с нарушением подвижности ноги и выраженным болевым синдромом – произведена на правой. Мэр чувствует себя хорошо, после краткого пребывания в реанимации переведен в палату, находится на постоянной связи с главой региона Виталием Хоценко и командой администрации города, – отметили в горадминистрации.

На время больничного полномочия мэра возложены на его первого заместителя, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина.

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·Политика

Два года назад операцию делали на левой ноге, сейчас понадобилась замена сустава на правой.

Как сообщили в администрации города, мэр Сергей Шелест прооперирован врачами Клинического медико-хирургического центра. Это вторая операция: два года назад ему меняли тазобедренный сустав левой ноги, теперь аналогичная операция понадобилась на правой.

– Сейчас такая же операция – по медицинским показаниям, в связи с нарушением подвижности ноги и выраженным болевым синдромом – произведена на правой. Мэр чувствует себя хорошо, после краткого пребывания в реанимации переведен в палату, находится на постоянной связи с главой региона Виталием Хоценко и командой администрации города, – отметили в горадминистрации.

На время больничного полномочия мэра возложены на его первого заместителя, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина.

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