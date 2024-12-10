Омск-Информ
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·Спорт

За форварда омский клуб получил денежную компенсацию.
«Авангард» обменял нападающего Александра Яремчука на денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба омского хоккейный клуба, игрок продолжит свою карьеру в «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Авангард» хотел обменять 25-летнего Яремчука в «Северсталь». Форвард, за которого омский клуб заплатил 45 млн рублей, так и не заиграл.
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·Спорт

За форварда омский клуб получил денежную компенсацию.
«Авангард» обменял нападающего Александра Яремчука на денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба омского хоккейный клуба, игрок продолжит свою карьеру в «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Авангард» хотел обменять 25-летнего Яремчука в «Северсталь». Форвард, за которого омский клуб заплатил 45 млн рублей, так и не заиграл.
3220