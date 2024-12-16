Приобрести готовое жилье можно будет как в самом центре Омска, так и квартиру в строящемся доме - в перспективном микрорайоне на Левобережье.

ГК «Стройбетон» предлагает проекты жилых комплексов с продуманной планировкой квартир и обустроенными безопасными дворами. Застройщик не просто строит, а формирует комфортную и современную городскую среду для жизни.

«Золотой парус» – новый архитектурный акцент города

Престижное и удобное расположение дома бизнес-класса по адресу: ул. Чернышевского, д. 1.

О доме

Спроектирован по принципу разделения общественных и приватных пространств. Придомовая территория под круглосуточным видеонаблюдением исключает появление посторонних.

Все условия для приятной жизни: в районе уже сформирована необходимая инфраструктура. Ничего лишнего: коробы под кондиционеры, архитектурная подсветка.

Отдых для каждого: игровая и спортивная площадки. Колясочная и комфортный крытый паркинг для жильцов.

Привлекательный вид

Экстерьер здания выполнен с особым вниманием к деталям.

Фасад облицован качественными материалами в изысканных оттенках с выразительными акцентами и элегантной архитектурной подсветкой. Сохранят первозданный вид — коробы под наружные кондиционеры. Помимо этого, полукруглый эркер, добавляющий шарма архитектуре здания, позволит максимально наполнить квартиру естественными солнечными лучами. Интерьеры общественных зон выполнены в стиле, создающим атмосферу умиротворения и гармонии, что позволит будущим резидентам чувствовать себя комфортно и спокойно.

Стильный дизайн

Архитекторы разработали дизайн с учётом современных трендов. Прозрачные входные группы позволяют видеть, что происходит внутри подъезда и снаружи во дворе. Помимо этого, вход расположен на уровне земли, а лифтовой холл по-настоящему просторный.

«Гармония» — в ритме города

Новый строящийся комплекс из двух домов переменной этажности, расположенный на пересечении улиц Перелета — Шаронова. В этой части города преобладает современная застройка, а транспортная доступность позволяет добраться практически до любой точки города.

Забота о приватности

Особое внимание уделено инфраструктуре жилого комплекса — благоустроенным приватным дворам с детской и спортивной площадкой. В таких безопасных и эстетичных пространствах естественным образом формируется благожелательное комьюнити — жители становятся добрыми соседями, а дети приобретают настоящих друзей. Застройщик позаботился о том, чтобы и в собственной квартире, и во дворе вы чувствовали себя, как дома: для безопасности на всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения.

Родители смогут не беспокоиться за детей, когда те гуляют на улице. У машин нет доступа ко двору — его пространство предназначено лишь для жителей и их гостей благодаря концепции двор «без машин».

Экстерьер

На фасаде, свободном от внешних блоков кондиционеров, предусмотрена архитектурная подсветка здания — это придаст особый шарм внешнему виду домов. Помимо этого, внимание было уделено используемым материалам, цветовому решению и их гармоничному сочетанию на фасаде зданий.

Всего в первом доме запроектировано 172 квартиры с готовым ремонтом площадью от 40 до 89 м².

Проектная декларация на наш.дом.рф

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «СМУ-11 СБ «Южное».

Подробная информация в офисе продаж ГК «Стройбетон:

Герцена, 29, +7 (3812) 25-25-32.

www.stroybet.ru

ООО СМУ-10 СБ "Северное". ИНН 5501275735. Реклама