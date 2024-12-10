Омск-Информ
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·Общество

Многоэтажный дом располагается в микрорайоне Амурский. В нем 156 квартир различной площади.

В микрорайоне Амурский завершилось строительство многоквартирного жилого дома, сообщили в департаменте архитектуры городской администрации. 11-этажный дом располагается по адресу: 4-й Амурский проезд, 13.

Как пояснили в ведомстве, в новом доме 156 квартир, в том числе 96 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 22 трехкомнатные, а также четыре лифта. Застройщиком дома выступало ООО «Строительно-монтажное управление – 10 Стройбетон «Северное».

·Общество

Многоэтажный дом располагается в микрорайоне Амурский. В нем 156 квартир различной площади.

В микрорайоне Амурский завершилось строительство многоквартирного жилого дома, сообщили в департаменте архитектуры городской администрации. 11-этажный дом располагается по адресу: 4-й Амурский проезд, 13.

Как пояснили в ведомстве, в новом доме 156 квартир, в том числе 96 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 22 трехкомнатные, а также четыре лифта. Застройщиком дома выступало ООО «Строительно-монтажное управление – 10 Стройбетон «Северное».