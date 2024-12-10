Они планируются 10, 11, 12, 14 и 15 декабря.

Омский водоканал запланировал на эту неделю ремонт сетей с отключением холодной воды в домах. Работы будут проводить 10, 11, 12, 14 и 15 декабря.

Отключения сегодня с 10:00 до 20:00:

Заозерная, 32, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 32/1;

Тюленина, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 3/2;

Белозерова, 10, 8/1;

Менделеева, 14/1, 14, 12, 12/1, 10/1, 10, 16/1, 16/3.

Отключения завтра с 10:00 до 23:00:

Космический проспект, 12, 14, 14д, к. 1, 14а/1;

Индустриальная, 5, 6, 4а, 4б, 3, 3а, 2, 1, 11/1, 11, к. 1;

Сенной тупик, 1а, 3, 3а;

3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9а, 26, 24, 24б, 24а, 23а, 23, к. 1, 30, 25а, 26;

4-я Кордная, 52а, 59а;

5-я Кордная, 3, 5, 7, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 11а;

Камерный пер., 7, 9.

Машину с питьевой водой установят по адресам: Индустриальная, 3, и 5-я Кордная, 7.

Отключения в четверг, 12 декабря, с 10:00 до 23:00:

Магистральная, 47а;

Нефтезаводская, 8, 15, 17, 17а, 19;

20-го Партсъезда, 34, 37, 36, 39, 41, 44, 47, 46, 51, 49.

В субботу, 14 декабря, с 11:00 до 19:00 в домах № 4/1 и 6а на улице Кемеровской. В воскресенье с 11:00 до 19:00 отключения ожидаются на Партизанской (5, 16, 18, 18, к. 1, 20) и Таубе (10, 13).