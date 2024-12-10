Омск-Информ
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·Общество

Всего в ней 204 квартиры.
Вчера департамент архитектуры и градостроительства сообщил о введении в эксплуатацию нового многоквартирного дома на улице Герцена. Здание возвело ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой».
Дом имеет переменную этажность – 13–15 этажей. В нем 204 квартиры: 124 однокомнатные, 14 студий, 24 двухкомнатные, 42 трехкомнатные. Общая жилая площадь – 10 455,9 кв. м.
Кроме квартир, в доме оборудовано пять помещений под офисы.
·Общество

Всего в ней 204 квартиры.
Вчера департамент архитектуры и градостроительства сообщил о введении в эксплуатацию нового многоквартирного дома на улице Герцена. Здание возвело ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой».
Дом имеет переменную этажность – 13–15 этажей. В нем 204 квартиры: 124 однокомнатные, 14 студий, 24 двухкомнатные, 42 трехкомнатные. Общая жилая площадь – 10 455,9 кв. м.
Кроме квартир, в доме оборудовано пять помещений под офисы.