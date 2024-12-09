Омск-Информ
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·Общество

Парень из Крутинского района осенью нынешнего года заключил договор с Минобороны РФ.

В Новокарасуке Крутинского района погиб на СВО 20-летний Александр Морец. О смерти бойца рассказали в местной школе, выпускником которой он является.

Молодой человек после окончания 9 классов поступил учиться на повара. Потом Александр Морец ушел служить в армию. Осенью он заключил контракт с Минобороны. А 10 ноября погиб на СВО. С бойцом попрощалось на прошлой неделе в местном ДК.

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·Общество

Парень из Крутинского района осенью нынешнего года заключил договор с Минобороны РФ.

В Новокарасуке Крутинского района погиб на СВО 20-летний Александр Морец. О смерти бойца рассказали в местной школе, выпускником которой он является.

Молодой человек после окончания 9 классов поступил учиться на повара. Потом Александр Морец ушел служить в армию. Осенью он заключил контракт с Минобороны. А 10 ноября погиб на СВО. С бойцом попрощалось на прошлой неделе в местном ДК.

1832