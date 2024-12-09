Продавцам жилья дадут 7 дней, чтобы люди могли проверить сделку и при необходимости отменить ее.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предлагает внести изменения в законодательство, чтобы блокировать на семь дней средства от продажи квартиры или дома для проверки действительности сделки с недвижимостью. Соответствующее письмо депутат направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Как пояснила Разворотнева в комментарии «Известиям», блокировка нужна, чтобы предотвратить случаи мошенничества с недвижимостью. Последние два года злоумышленники активно используют схему «продавец под влиянием». Собственнику недвижимости звонят и убеждают его поучаствовать в операции, проводимой сотрудниками ФСБ или других силовых структур. Для этого нужно продать квартиру, а деньги перевести этим «сотрудникам». При этом человеку говорят, что после сделки право собственности будет восстановлено.

– Несмотря на противодействие и полиции, и профессионального риелторского сообщества, этот способ мошенничества только набирает обороты, – говорит депутат Разворотнева. – Количество таких ситуаций кратно возросло. И доходит до 10 случаев в неделю только в столице.

Людям нужно дать период, чтобы они могли проверить сделку и в случае необходимости отменить ее, полагают в Госдуме. Недели будет достаточно. В это время средства, полученные от продажи жилья, будут заморожены на счете без возможности снятия наличных или их перечисления. При этом их можно будет направить на оплату кредитов, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам.

Центробанк получил письмо из Госдумы. Позиция регулятора сейчас формируется.