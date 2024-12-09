Дом оборудован пятью лифтами.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о сдаче в эксплуатацию многоэтажки в 6-м Амурском проезде. Застройщиком выступает группа компаний «Стройбетон» Олега Золотова. Дом состоит из 11 этажей, один из которых подземный.

На площади 10 283,7 кв. м расположились 185 квартир: 85 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 52 трехкомнатные. Дом оборудован пятью лифтами.

Новый микрорайон Амурский насчитывает более десятка домов разной этажности, от 8 до 16.