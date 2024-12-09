Масштабное исследование, которое сейчас выполняют сотрудники ОмГУ, позволит наладить эффективные коммуникации в медицинской сфере.

Научный коллектив ОмГУ имени Достоевского подвел предварительные итоги реализации проекта «Дискурсивные практики в сфере здравоохранения и направления их оптимизации: лингвистический и этико-правовой аспекты», получившего поддержку Российского научного фонда. Ученые омского вуза исследуют проблемы, возникающие при общении пациентов с врачами. На основе полученных результатов будут сформированы рекомендации по оптимизации этого общения, которые могут быть использованы в вузах при подготовке специалистов.

– Мы провели два пилотных исследования, – рассказывает руководитель проекта, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Оксана Иссерс. – Опрос пациентов позволил выявить целый спектр проблем, возникающих при общении с врачами, понять особенности коммуникации, которые становятся причинами жалоб, наиболее часто вызывают у больных дискомфорт, раздражение. Мы смотрели отзывы пациентов о медицинских услугах на специализированных сайтах, на сайтах коммерческих и государственных медучреждений. Оказалось, что наиболее часто пациенты называют следующие причины возникновения проблем общения: информация передана недостаточно ясно, не в полном объеме, врач выбрал не тот языковой код.

У врачей также возникают проблемы при общении с пациентами. Проведя серию глубинных интервью, омские ученые выявили, что медикам сложно работать с новой категорией так называемых образованных пациентов. Доверяя знаниям из интернета и других источников, люди на приеме начинают спорить с врачами. Другие, склонные к разговорам, забывают, что у специалиста, к которому они пришли за помощью, нормировано время, и сообщают избыточную информацию, переходят на другие темы и так далее.

– Результатами нашей исследовательской работы станут рекомендации по оптимизации этого общения. Нужно научить врачей формировать приемы концентрации внимания пациента именно на тех вопросах, которые они задают, – подчеркивает Оксана Иссерс. – Эти приемы коммуникации очень важны и будут востребованы в сфере подготовки медицинских кадров.

Авторы исследования намерены установить все конфликтогенные ситуации, которые не способствуют, а препятствуют эффективной коммуникации в медицинской сфере. Обобщив весь собранный материал, полученный методом опросов, изучения форумов, отзывов, ученые поймут, какие именно знания необходимо дать медперсоналу об особенностях употребления языка в коммуникации с пациентами. Это основная прикладная задача – перевести научные знания в сферу приложения к обучению будущих врачей и специалистов.