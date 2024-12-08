Прежний владелец лишился объекта из-за невыполненных обязательств.

В пятницу, 6 декабря, на торги выставлен недострой на улице 1-й Любинской, на Левобережье Омска. По документам, на участке порядка 9,3 тысячи квадратных метров между частным сектором и территорией «Пассажирского предприятия № 8» запланирован административный корпус со стояночным боксом. Начальную стоимость объекта оценили в 4,655 млн рублей. Покупателя выберут 21 января будущего года.

Прежний собственник взял землю у муниципалитета в аренду, однако не успел достроить объект за три года, с 2018 по 2021 год. Недострой готов на 23 %.

По данным «СуперОмска», некий перевозчик полтора года судился с департаментом имущественных отношений Омска из-за этого строения. Муниципалитет требовал признать здание некапитальным и лишить предпринимателя прав на этот объект. Дело дошло до Верховного суда РФ, постановившего правомерность доводов экспертизы о статусе объекта. В результате коммерсант остался собственником, но в итоге все-таки лишился недостроя. Так строение оказалось на торгах.