Бывший полицейский собирается оспорить приговор.

Экс майор полиции Евгений Гайдамак, которому вынесли приговор в ноябре нынешнего года после жуткого ДТП с тремя погибшими, собирается оспорить приговор. Об этом сообщается на сайте Центрального райсуда Омска.

Гайдамака признали виновным в аварии в январе 2022 года. В суде доказано, что бывший полицейский за рулем своего «мерседеса» на всей скорости врезался в столб на улице Орджоникидзе. От мощного удара водителя и двух его пассажиров выкинуло на проезжую часть. А третий пассажир остался сидеть пристегнутым в машине. Впрочем, это никого не спасло: все три пассажира скончались. Выжил один Гайдамак, который долго находился в коме. В момент происшествия он оказался пьян.

Экс-майора приговорили к 10 годам колонии общего режима, на два с половиной года лишили прав. Кроме того, Гайдамак должен выплатить потерпевшим около 4,8 млн рублей за причиненный моральный вред. Судя по всему, бывший полицейский не намерен сидеть в тюрьме столь долгий срок.