Омский клуб присматривается к новым игрокам, которых можно добавить в команду.

Сегодня, 6 декабря, в телеграм-канале «Трансферы КХЛ Хоккей» появилась информация, что «Авангард» заинтересовался тремя ключевыми игроками нижегородского «Торпедо». Также в шорт-листе омского клуба находятся несколько звезд КХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» продлил контракт с 28-летним нападающим Иваном Игумновым на один сезон. Ходили слухи, что руководство клуба может расторгнуть контракт с хоккеистом.

Форварда обменяли в июле 2023 года из московского «Динамо». Московский клуб получил за Игумнова денежную компенсацию и права на защитника Артема Кулакова.