Мужчина хотел просто поиздеваться над животным, поэтому застрелил его.

В Омской области суд вынес приговор 41-летнему жителю Нововаршавского района. Он обвинялся в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел 26 июня 2024 года в парке железнодорожной станции Иртышская. Мужчина выстрелил из пневматической винтовки, которая была незаконно переделана, в бездомную собаку. В результате животное погибло.

О ситуации узнали машинисты, дежурная по парку железнодорожной станции и сотрудник полиции на станции Входной. Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении пневматического оружия и жестоком обращении с животным.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих. Подсудимого приговорили к 150 часам обязательных работ. Приговор вступил в силу.