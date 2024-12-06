Омск-Информ
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·Общество

Олимпийский чемпион прилетел в город всего на один день. И наведался к главе города.

Мэр Омска Сергей Шелест, перенесший операцию на ноге в Клиническом медико-хирургический центре, рассказал о позитивных моментах. Глава города поблагодарил всех за поддержку, дав понять, что именно теплое участие скрашивает больничные будни.

Сегодня мэра навестил трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин.

– Мощный заряд поддержки получил от сенатора, настоящей легенды мирового спорта Александра Карелина. Он прилетел в наш город всего на один день, и я очень ценю, что в своем плотном графике Александр Александрович нашел время навестить меня в стенах КМХЦ, – сказал Шелест.

Глава города проходит лечение в палате. Обязанности мэра исполняет Евгений Фомин.

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·Общество

Олимпийский чемпион прилетел в город всего на один день. И наведался к главе города.

Мэр Омска Сергей Шелест, перенесший операцию на ноге в Клиническом медико-хирургический центре, рассказал о позитивных моментах. Глава города поблагодарил всех за поддержку, дав понять, что именно теплое участие скрашивает больничные будни.

Сегодня мэра навестил трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин.

– Мощный заряд поддержки получил от сенатора, настоящей легенды мирового спорта Александра Карелина. Он прилетел в наш город всего на один день, и я очень ценю, что в своем плотном графике Александр Александрович нашел время навестить меня в стенах КМХЦ, – сказал Шелест.

Глава города проходит лечение в палате. Обязанности мэра исполняет Евгений Фомин.

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