Особая экономическая зона «Алабуга» дает широкие возможности для обучения и дальнейшего трудоустройства.

С 2 по 7 декабря в особой экономической зоне «Алабуга» впервые состоялась профориентационно-образовательная смена «Каникулы в Алабуге». В ее работе приняли участие школьные трудовые отряды из Омской области. Ребята познакомились с ОЭЗ «Алабуга» и узнали о возможностях трудоустройства и обучения в особой экономической зоне.

Как сообщил руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов, в «Алабуге» омские школьники впервые побывали минувшим летом. Около 30 ребят трудились на должностях разнорабочего и горничной. Для многих подростков это первый трудовой опыт.

– Для развития трудовых отрядов подростков в регионе это большой шаг, ведь ребята пробуют новые профессии, знакомятся с единомышленниками и учатся самостоятельности в рамках трудового проекта. Этот опыт поможет ребятам в определении будущей профессии, – отметил Черепанов.

В этот приезд школьникам из Омской области провели обзорную экскурсию по территории «Алабуги», на которой узнали о резидентах компании и обучении в политехе, а также познакомились с корпоративной бизнес-симуляцией Business cats. Сразу же после торжественного открытия смены ребят ждал нетворкинг «6 рукопожатий», где они смогли ближе познакомиться друг с другом.

– Знакомство с «Алабугой» подарило мне понимание будущего профессионального пути, – говорит участница Омского областного школьного трудового отряда Дарья Колобкова. – Меня познакомили с возможностями обучения и трудоустройства для несовершеннолетних. По приезде в особую экономическую зону я поняла, как проложить маршрут к профессиональному будущему. Для меня это важный опыт, ведь сейчас я нахожусь на стадии определения профессии и учебного заведения.

В 2025 году омские студотряды продолжат взаимодействие с ОЭЗ «Алабуга».