Омск-Информ
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·Общество

Строительство должно завершиться в срок.

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг сообщил, как продвигается строительство современного фиджитал-центра у ФОКа на Конева. По словам чиновника, работы идут в соответствии с графиком. Ожидается, что строительство завершится в срок.

Сейчас внутри объекта устанавливают межкомнатные перегородки и монтируют теплый пол. Скоро он будет готов и закрыт основанием. В ближайшее время рабочие начнут делать вентиляцию. Также продолжаются работы у фиджитал-центра. Там устанавливают фонари и делают будущее футбольное поле.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Алексея Ленберга

·Общество

Строительство должно завершиться в срок.

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг сообщил, как продвигается строительство современного фиджитал-центра у ФОКа на Конева. По словам чиновника, работы идут в соответствии с графиком. Ожидается, что строительство завершится в срок.

Сейчас внутри объекта устанавливают межкомнатные перегородки и монтируют теплый пол. Скоро он будет готов и закрыт основанием. В ближайшее время рабочие начнут делать вентиляцию. Также продолжаются работы у фиджитал-центра. Там устанавливают фонари и делают будущее футбольное поле.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Алексея Ленберга