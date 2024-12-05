Сегодня произошел пожар в деревне Тарлык.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после пожара, который произошел сегодня, 5 декабря, в деревне Тарлык Любинского района Омской области. Сгорел частный дом на Третьей улице.

В пожаре погиб 73-летний мужчина, его сожительница в момент трагедии была на работе. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Во время проверки следователи установят все обстоятельства трагедии. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.