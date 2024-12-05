Омск-Информ
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·Спорт

Оставшись у руля команды после отставки Сергея Звягина и Антона Курьянова, словацкий специалист с ходу одержал яркую победу.

Словацкий специалист Андрей Подконицки останется в тренерском штабе «Авангарда», когда в Омск приедет новый главный тренер Ги Буше. После отставки Сергея Звягина и Антона Курьянова словак был назначен и.о. главного тренера «ястребов» и с ходу одержал разгромную победу над ХК «Сочи» (6:0).

– Да, я войду в тренерский штаб Ги Буше. Мы еще не общались с ним насчет того, какой хоккей он планирует ставить в «Авангарде», но я уверен, что это будет скоростной хоккей. Такой, в какой мы и пытаемся играть сейчас. Уверен, какие-то изменения он внесет, мы обязательно пообщаемся попозже, – сказал Подконицки на послематчевой пресс-конференции.

Ги Буше приедет в Омск 11-12 декабря. Сейчас канадский специалист занимается оформлением необходимых документов.

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·Спорт

Оставшись у руля команды после отставки Сергея Звягина и Антона Курьянова, словацкий специалист с ходу одержал яркую победу.

Словацкий специалист Андрей Подконицки останется в тренерском штабе «Авангарда», когда в Омск приедет новый главный тренер Ги Буше. После отставки Сергея Звягина и Антона Курьянова словак был назначен и.о. главного тренера «ястребов» и с ходу одержал разгромную победу над ХК «Сочи» (6:0).

– Да, я войду в тренерский штаб Ги Буше. Мы еще не общались с ним насчет того, какой хоккей он планирует ставить в «Авангарде», но я уверен, что это будет скоростной хоккей. Такой, в какой мы и пытаемся играть сейчас. Уверен, какие-то изменения он внесет, мы обязательно пообщаемся попозже, – сказал Подконицки на послематчевой пресс-конференции.

Ги Буше приедет в Омск 11-12 декабря. Сейчас канадский специалист занимается оформлением необходимых документов.

1936