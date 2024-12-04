Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Гости проиграли «ястребам» всухую.

Сегодня, 4 декабря, на омской «G-Drive Арене» прошел домашний матч «Авангарда» с хоккейным клубом «Сочи». Игра завершилась победой «ястребов».

В первом периоде «Авангард» забил гол в ворота гостей. «Сочи» не смогли ответить хозяевам площадки, и период завершился со счетом 1:0.

Во втором периоде «ястребы» начали активно атаковать ворота противника. Омичи забросили три шайбы подряд и смогли защитить свои ворота. Период завершился со счетом 4:0.

В третьем периоде «Авангард» окончательно добил «Сочи». «Ястребы» забили еще два гола, счет стал 6:0. Матч завершился безоговорочной победой омичей.

·Спорт

Гости проиграли «ястребам» всухую.

Сегодня, 4 декабря, на омской «G-Drive Арене» прошел домашний матч «Авангарда» с хоккейным клубом «Сочи». Игра завершилась победой «ястребов».

В первом периоде «Авангард» забил гол в ворота гостей. «Сочи» не смогли ответить хозяевам площадки, и период завершился со счетом 1:0.

Во втором периоде «ястребы» начали активно атаковать ворота противника. Омичи забросили три шайбы подряд и смогли защитить свои ворота. Период завершился со счетом 4:0.

В третьем периоде «Авангард» окончательно добил «Сочи». «Ястребы» забили еще два гола, счет стал 6:0. Матч завершился безоговорочной победой омичей.