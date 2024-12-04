Омск-Информ
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·Происшествия

Дознаватели рассматривают две версии.
Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины сегодняшнего пожара на улице 1-й проезд Челюскинцев, где погибла женщина. Возгорание могло случиться из-за неосторожности при курении или из-за аварийного режима работы электрооборудования.
– Проводятся осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Готовятся материалы для назначения пожарно-технической экспертизы, – отметили в МЧС.
Отметим, что в этом происшествии также пострадал мужчина.
·Происшествия

Дознаватели рассматривают две версии.
Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины сегодняшнего пожара на улице 1-й проезд Челюскинцев, где погибла женщина. Возгорание могло случиться из-за неосторожности при курении или из-за аварийного режима работы электрооборудования.
– Проводятся осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Готовятся материалы для назначения пожарно-технической экспертизы, – отметили в МЧС.
Отметим, что в этом происшествии также пострадал мужчина.