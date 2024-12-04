Омск-Информ
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·Спорт

Интересуются игроком также «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
Омский «Авангард» претендует на нападающего СКА Михаила Воробьева, которого хоккейный клуб из Санкт-Петербурга готов обменять. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
– Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Михаила Воробьева – «Авангард». «Ак Барс» и «Салават Юлаев» также заинтересованы в игроке, но не готовы отдавать те активы, которые просит СКА, – сообщает Хайруллин.
Ранее стало известно, что в «Авангард» также перейдет 22-летний игрок «Лас Вегаса» Даниил Чайка.
·Спорт

Интересуются игроком также «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
Омский «Авангард» претендует на нападающего СКА Михаила Воробьева, которого хоккейный клуб из Санкт-Петербурга готов обменять. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
– Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Михаила Воробьева – «Авангард». «Ак Барс» и «Салават Юлаев» также заинтересованы в игроке, но не готовы отдавать те активы, которые просит СКА, – сообщает Хайруллин.
Ранее стало известно, что в «Авангард» также перейдет 22-летний игрок «Лас Вегаса» Даниил Чайка.