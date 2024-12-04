Омск-Информ
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·Общество

С ним простятся на родине.
Завтра в Москаленском поселке Марьяновского района Омской области состоится прощание с участником СВО, 36-летним Сергеем Иванченко. Как сообщили в администрации сельского поселения, митинг пройдет с 10:30 до 11:30.
Военнослужащий заключил контракт с министерством обороны для участия в СВО в феврале. В конце того же месяца, 28 февраля, он погиб.
1434
·Общество

С ним простятся на родине.
Завтра в Москаленском поселке Марьяновского района Омской области состоится прощание с участником СВО, 36-летним Сергеем Иванченко. Как сообщили в администрации сельского поселения, митинг пройдет с 10:30 до 11:30.
Военнослужащий заключил контракт с министерством обороны для участия в СВО в феврале. В конце того же месяца, 28 февраля, он погиб.
1434