Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Еще год эту должность будет занимать Лариса Машинская.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Свой пост еще на год сохранила Лариса Машинская.
Отметим, что глава региона на этой неделе также переназначил заместителей министра образования. Свои посты сохранили Оксана Груздева и Николай Сергеев.
·Политика

Еще год эту должность будет занимать Лариса Машинская.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Свой пост еще на год сохранила Лариса Машинская.
Отметим, что глава региона на этой неделе также переназначил заместителей министра образования. Свои посты сохранили Оксана Груздева и Николай Сергеев.