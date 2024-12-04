За это она может лишиться свободы на несколько лет.

Прокуратура предложила приговорить бывшую работницу омского торгового комплекса, которую судят за мошенничество, к 3 годам лишения свободы. По версии следствия, 49-летняя женщина похитила более 1 млн рублей.

С июля по декабрь 2023 года она была руководителем кассового контроля в ТЦ. В это время она оформляла фиктивные возвраты товаров. Вещи в магазин возвращали якобы покупатели, а деньги омичка получала на свои счета.

Отметим, что в суде женщина полностью признала вину и частично возместила ущерб.

На следующем заседании 18 декабря омичка выступит с последним словом.