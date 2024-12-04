Омск-Информ
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·Общество

Он служил в мотострелковом полку.
Вчера жители Москаленского района простились с погибшим на СВО односельчанином – 27-летним Вячеславом Огреничем. Стрелок мотостелкового полка получил смертельное раненение 19 ноября.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Вячеслав родился в селе Тумановка Москаленского района Омской области. Обучался в Тумановской СОШ. Был воспитанником военно-патриотического палаточного лагеря «Стимул».
·Общество

Он служил в мотострелковом полку.
Вчера жители Москаленского района простились с погибшим на СВО односельчанином – 27-летним Вячеславом Огреничем. Стрелок мотостелкового полка получил смертельное раненение 19 ноября.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Вячеслав родился в селе Тумановка Москаленского района Омской области. Обучался в Тумановской СОШ. Был воспитанником военно-патриотического палаточного лагеря «Стимул».