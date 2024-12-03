Без него Ги Буше не сможет оформить визу для работы в России. «Ястребы» рассчитывают ускорить процесс.

Канадский специалист Ги Буше, на прошлой неделе ставший новым главным тренером омского «Авангарда», столкнулся с неожиданной проблемой – у него заканчивается срок действия паспорта. Сейчас тренер получает новый документ, после чего начнется оформление визы для работы в России.

По данным телеканала «Матч ТВ», Буше и его помощник Дэйв Барр прибудут в Россию 12 декабря. Лететь они собираются из Монреаля.

– Окончательная дата зависит от получения российской визы и проверки соответствующих органов. Обычно в России это занимает две недели, но мы рассчитываем на ускоренную процедуру. Процесс еще не начался, потому что сначала Буше должен получить новый канадский паспорт. Но понятно, что с большой долей вероятности новый тренерский штаб «Авангарда» дебютирует уже после паузы в чемпионате КХЛ, – сообщил источник, близкий к ситуации.

Таким образом, новый тренерский штаб «Авангарда» дебютирует 17 декабря в гостевом матче с новосибирской «Сибирью».

Сегодня руководство «ястребов» объявило о завершении сотрудничества с и.о. главного тренера команды Сергеем Звягиным и его помощником Антоном Курьяновым. Нынешний сезон они начинали в качестве главного тренера и генерального менеджера «Авангарда».