Зачем было держать человека, который не является авторитетом и главным тренером команды?

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался по поводу отставки тренерского штаба «Авангарда». Сегодня утром омский клуб заявил о прекращении сотрудничества с и.о. главного тренера Сергеем Звягиным и его помощником Антоном Курьяновым.

– Как я уже говорил, с этим решением затянули, это нужно было делать раньше. Зачем держать человека, который не является авторитетом и главным тренером команды? Что касается Антона Курьянова, то это, наверное, его личное решение, – сказал Бабаев в комментарии порталу «Чемпионат».

На смену российским специалистам «ястребы» взяли канадцев Ги Буше и Дэйва Барра. С ними подпишут контракты до конца сезона 2025/026 годов. Специалисты прибудут в Россию в начале второй декады декабря.