Омск-Информ
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·Общество

Владислав Белявский ушел на спецоперацию добровольцем. Мужчина погиб в мае.

Завтра, 4 декабря, в Омске простятся с погибшим участником специальной военной операции Владиславом Белявским. Как сообщает администрация Троицкого сельского поселения Омского района, 48-летний мужчина, работавший в сфере строительства, ушел на СВО добровольцем. Владислав героически погиб 12 мая при исполнении воинского долга.  

Прощание с Владиславом Белявским состоится в Омске в ритуальном зале на улице Олега Кошевого, 94. Церемония пройдет с 11 до 12 часов.

РИА «Омск-информ» приносит соболезнования родным и близким погибшего героя.

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·Общество

Владислав Белявский ушел на спецоперацию добровольцем. Мужчина погиб в мае.

Завтра, 4 декабря, в Омске простятся с погибшим участником специальной военной операции Владиславом Белявским. Как сообщает администрация Троицкого сельского поселения Омского района, 48-летний мужчина, работавший в сфере строительства, ушел на СВО добровольцем. Владислав героически погиб 12 мая при исполнении воинского долга.  

Прощание с Владиславом Белявским состоится в Омске в ритуальном зале на улице Олега Кошевого, 94. Церемония пройдет с 11 до 12 часов.

РИА «Омск-информ» приносит соболезнования родным и близким погибшего героя.

1063