Вечером накануне аварии мужчина крепко выпивал. Его необдуманные действия привели к гибели отца двух детей.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 36-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как было установлено в суде, 21 февраля этого года подсудимый, будучи пьяным, сел за руль автомобиля «Лада-Гранта». На улице 1-я Трамвайная в Порт-Артуре он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Ладой-Калиной». В результате ДТП 26-летний водитель «калины» получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

В суде водитель «гранты» полностью признал вину, пояснив, что накануне вечером он выпил 0,5 л крепкого алкогольного напитка и 2-3 бутылки пива, а рано утром решил съездить на кладбище, чтобы посетить могилу матери. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета управлять транспортными средствами в течении 2 лет 10 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с виновного 4 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда (матери, супруге и двум малолетним детям погибшего) и 150 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на погребение.

После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.