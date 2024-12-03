Час подорожает на 50 рублей, а сутки – на 100 рублей.

С 16 декабря в Омске подорожает парковка около аэропорта. Час на временной стоянке будет стоить не 200, а 250 рублей. Первые 15 минут останутся бесплатными.

Длительная стоянка машин на парковке P1 в первые и вторые сутки будет стоить 600 рублей (вместо 500), начиная с третьих суток – 400 рублей (вместо 300). Первые и вторые сутки на парковке P2 подорожают с 300 до 350 рублей, третьи и последующие – с 250 до 300 рублей. Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, подорожание связано с увеличением текущих затрат на содержание, в которое входит уборка парковки. Дорожает и необходимое для обслуживания и хозяйственных нужд оборудование.

Не изменится плата за транспорт, оставленные на парковке без оформления расписки о его принятии в сервисном центре. В первые сутки придется отдать 1000 рублей, во вторые и последующие – по 500 рублей.

Потерянный жетон обойдется по-прежнему в 500 рублей.