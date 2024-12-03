Женщина поскользнулась на неочищенных от наледи ступеньках корпоративного автобуса и при падении сильно ударилась головой.

Жительница Калачинска, работавшая на предприятии «Омский бекон», отсудила у предприятия 300 тыс. рублей за падение в корпоративном автобусе. Инцидент произошел зимой, когда женщина уехала на работу.

При выходе из автобуса сотрудница «Омского бекона» поскользнулась на ступенях автобуса, неочищенных от наледи и снежного покрова, и упала на землю, ударившись спиной и головой о железное основание нижней ступени. Удар был настолько сильным, что женщина потеряла сознание. В больнице ей диагностировали ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

– В связи с полученными травмами гражданка длительное время является нетрудоспособной, а лечение и восстановление сопровождается физическими и моральными страданиями, – сообщили в службе судебных приставов.

Для восстановления своих прав женщина написала заявление в прокуратуру. Надзорное ведомство подготовило и направило в суд иск о компенсации ей морального вреда. Он был удовлетворен, АО «Омский Бекон» обязали выплатить в пользу пострадавшей 300 тыс. рублей.

– Поскольку добровольно исполнить решение суда руководство предприятия не спешило, исполнительный лист о взыскании компенсации морального вреда поступил на исполнение в Калачинское районное отделение судебных приставов, – отметили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области. – Чтобы побудить предприятие скорее исполнить решение суда, были вынесены постановления о наложении арестов на денежные средства, принадлежащие организации.

Чтобы избежать дополнительных расходов, руководство предприятия выплатило всю сумму задолженности перед своей работницей.