Омск-Информ
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·Спорт

По данным инсайдеров, семья бывшего главного тренера «ястребов» проживает в штате Мичиган.

Бывший главный тренер ХК «Авангард» Сергей Звягин, о расставании с которым было объявлено сегодня утром, после отставки уедет в США, сообщает телеграм-канал «АренаБреда». Произойдет это в десятых числах декабря.

– Звягин покинет Россию в 10-х числах декабря и вернется в Мичиган, где проживает вместе с семьей, - говорится в сообщении телеграм-канала.

Весной «Авангард» заключил с Сергеем Звягиным двухлетний контракт. По данным инсайдеров, его зарплата оценивалась в 75 млн рублей. Сейчас, разрывая контракт со специалистом, клуб должен выплатить ему солидную неустойку.

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·Спорт

По данным инсайдеров, семья бывшего главного тренера «ястребов» проживает в штате Мичиган.

Бывший главный тренер ХК «Авангард» Сергей Звягин, о расставании с которым было объявлено сегодня утром, после отставки уедет в США, сообщает телеграм-канал «АренаБреда». Произойдет это в десятых числах декабря.

– Звягин покинет Россию в 10-х числах декабря и вернется в Мичиган, где проживает вместе с семьей, - говорится в сообщении телеграм-канала.

Весной «Авангард» заключил с Сергеем Звягиным двухлетний контракт. По данным инсайдеров, его зарплата оценивалась в 75 млн рублей. Сейчас, разрывая контракт со специалистом, клуб должен выплатить ему солидную неустойку.

1084