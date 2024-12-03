Александр Мясников дал несколько советов, как минимально травмироваться при потере равновесия в гололед.

Врач общей практики, кандидат медицинских наук, в эфире программы «О самом главном» Александр Мясников предостерег от главной ошибки при падении в гололед. Он призвал не ставить самостоятельных диагнозов.

- Начинаете задаваться вопросом — как отличить — перелом или ушиб? Это не ваше дело — ставить диагноз. Ну вот человек упал, и определить, что у него — перелом или травма, если это не открытый перелом — может только рентген, — пояснил Мясников.

Если равновесие потеряно, и вы уже оказались на льду, то самое главное – упасть правильно.

- Когда вы падаете, первое — надо присесть и сгруппироваться. Чем ниже вы сделали центр тяжести, тем с большей долей вероятности вы не упадете или не травмируетесь,- уверен медик. Напрямую руку нельзя выставлять, но затормозить ей можно. Голову надо придерживать, чтобы она не стукнулась, то есть надо напрячься, прижать подбородок к груди.

Если вы стали свидетелем падения человека, то нужно поврежденную поверхность надо иммобилизировать, то есть зафиксировать — как правило, следует подложить что-то негнущееся и твердое под травмированную конечность. Причем расположить пострадавшую руку или ногу следует максимально физиологично. Например, если травмирована рука, ее стоит согнуть в локте. Если пострадал голеностоп, тоже разместить его под 90 градусов. Исключение составляет кровотечение.

- Если оно есть, надо останавливать, если крупная артерия, требуется жгут — можно использовать косынку. Если есть открытая рана, ничего нельзя вправлять ни в коем случае, иначе можно перебить артерию или нерв, сделать человека инвалидом, — предупредил Мясников.

Если человек упал и ударился головой, следует аккуратно обмотать ее шарфом и вызвать скорую.