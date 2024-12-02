Омск-Информ
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·Политика

Свой пост сохранил Артем Шиповалов.
Губернатор Омской области подписал распоряжение о назначении заместителя министра экономического развития. Сегласно опубликованному сегодня документу, пост на ближайший год снова занял Артем Шиповалов.
Шаповалов работает заместителем министра с 30 ноября 2023 года. До этого он занимал пост начальника сводно-аналитического управления ведомства.
Ранее губернатор назначил в регионе новых министров.
·Политика

Свой пост сохранил Артем Шиповалов.
Губернатор Омской области подписал распоряжение о назначении заместителя министра экономического развития. Сегласно опубликованному сегодня документу, пост на ближайший год снова занял Артем Шиповалов.
Шаповалов работает заместителем министра с 30 ноября 2023 года. До этого он занимал пост начальника сводно-аналитического управления ведомства.
Ранее губернатор назначил в регионе новых министров.