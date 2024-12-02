Основная тема этого года – «Приоритеты научно-технологического развития: создаем будущее сегодня».

Накануне в рамках Десятилетия науки и и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации, в центре образования «Сириус» прошел IV Конгресс молодых ученых. Представители 500 вузов, в том числе 100 зарубежных, собрались на три дня в «Сириусе», чтобы обсудить приоритеты научно-технологического развития страны, международную научную коммуникацию и объединение усилий ученых для решения глобальных задач.

Представители Омского аграрного университета имени П. А. Столыпина в лице Натальи Жарковой, председателя Совета молодых ученых, профессора кафедры экологии, природопользования и биологии, а также Ольги Коцюбинской, старшего преподавателя кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений.

Представители вуза посетили панельные дискуссии, питч-сессии, круглые столы, множество площадок, поучаствовали в различных активностях.

Первый день был посвящен мероприятиям «Наука и soft skills: как развивать гибкие навыки для успешной карьеры в науке», «Как научному изданию попасть в белый список», а также финалу университетской лиги научных битв Science slam.

В рамках второго дня проходила экспертная сессия на тему «Научные кадры России: тенденции, проблемы, перспективы. Презентация экспертного доклада» и панельная сессия «Будущее сельских территорий и сельские территории будущего: возможности для науки». Одако в этот день ключевым событием было заседание по теме «Наука для технологического лидерства и ответа на глобальные вызовы: люди, идеи, сотрудничество». Модератором пленарного заседания был заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Открыл пленарное заседание помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, который зачитал приветствие президента России Владимира Путина. Вечером проходила интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Третий день также проходили экспертные сессии. Тематика – «Роль современных биотехнологий в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации», «Биотехнологии в растениеводстве: наука и бизнес как единый организм», «Зеленое будущее. Умные арготехнологии: можно ли сохранить планету и обеспечить население Земли продовольствием». Кроме того, прошла встреча представителей СМУ и СНО с ответственным членом Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию по Сибирскому федеральному округу Елизаветой Лидер.