Условный срок и обязанность выплатить пострадавшему компенсацию не отменили.

В Омске вступил в законную силу приговор бывшему начальнику управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Юрию Макарину. Центральный районный суд города признал чиновника виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Суд установил, что эта халатность привела к травмированию ребенка. Днем 1 сентября 2020 года 7-летний мальчик играл со сверстниками между домами на улице 40 лет Ракетных Войск и упал в водопроводный колодец, который долгое время был открыт. Ребенок получил тяжелые травмы.

Суд назначил чиновнику в качестве наказания 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Мужчину также обязали выплатить пострадавшему 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в прокуратуре, чиновник попытался обжаловать приговор в Омском областном суде, но безуспешно.