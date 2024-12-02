В список вошли пилот-инструктор, водители бензовоза и мусоровоза, инженер-программист, жиловщик мяса и фармацевт.

Специалисты сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» составили топ самых высокооплачиваемых вакансий декабря. Первое место занимает вакансия пилота-инструктора вертолета.

От 230 тыс. рублей предлагают пилоту-инструктору в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. От кандидатов требуется квалификация не ниже командира воздушного судна. Учить студентов полетам придется на вертолете Ми-8.

Водитель бензовоза в Омске может зарабатывать до 120 тыс. рублей. В обязанности входит перевозка горюче-смазочных материалов по заправкам региона, обеспечение сохранности груза, налив и слив, контроль правильности оформления документации. Для трудоустройства требуется опыт работы на грузовом автомобиле не менее двух лет и водительское удостоверение категории С, Е. Работа предстоит по сменному графику: 3 раб./2 вых./2 раб./3 вых. с чередованием ночных и дневных смен.

Те же 120 тыс. рублей предлагают водителю мусоровоза. От соискателей требуется водительское удостоверение категории С и знание технической базы автомобиля. График работы сменный 3/3 или 7/7, с 4:00, смена по 11 часов.

От 100 тысяч рублей может зарабатывать инженер-программист автоматизированной системы управления технологическим процессом. Сотруднику предстоит разрабатывать прикладное программное обеспечение, проводить испытания на производственных площадях компании и на испытательных полигонах заказчика.

Жиловщику мяса и субпродуктов также предлагают 100 тыс. рублей плюс доставку служебным транспортом и бесплатное питание в столовой. Соискателю потребуется опыт работы с ножом. Работа по сменному графику 2/2.

Фармацевту-провизору готовы платить до 100 тысяч рублей. Работа также предполагает сменный график.