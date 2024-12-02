Омск-Информ
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·Общество

Однако увеличилось количество двойняшек.
За ноябрь в Омской области появились на свет 1033 ребенка: 531 мальчик и 502 девочки. Как сообщил в своем ТГ-канале министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, 985 детей появились в Омске, 48 – в районах.
За ноябрь сразу 11 омских семей родили двойни. В октябре двоен было 9.
Отметим, что в октябре в Омской области всего родилось 1074 ребенка. Причем девочек (578) оказалось больше, чем мальчиков (496).
·Общество

Однако увеличилось количество двойняшек.
За ноябрь в Омской области появились на свет 1033 ребенка: 531 мальчик и 502 девочки. Как сообщил в своем ТГ-канале министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, 985 детей появились в Омске, 48 – в районах.
За ноябрь сразу 11 омских семей родили двойни. В октябре двоен было 9.
Отметим, что в октябре в Омской области всего родилось 1074 ребенка. Причем девочек (578) оказалось больше, чем мальчиков (496).