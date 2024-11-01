Омск-Информ
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·Общество

В Минздраве рассказали о рождаемости за последний месяц.
В октябре в Омской области родилось 1074 ребенка. При этом девочек (578) оказалось больше, чем мальчиков (496).
– Самая большая разница между числом рожденных девочек и мальчиков – в ОКБ. Там врачи приняли 166 мальчишек и 212 девчонок, – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.
В Омске появилось на свет 1019 малышей:
  • 378 – в Областной клинической больнице; 
  • 291 – в Городском клиническом перинатальном центре; 
  • 263 – в Клиническом родильном доме № 6; 
  • 87 – в роддоме № 4.
– За октябрь сразу девять омских семей родили двойни, - добавил Маркелов.
Отметим, за весь прошлый год в Омской области родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 – мальчиков и 7408 – девочек. Один ребенок родился с неопределенным полом. Отметим, что новорожденных мальчиков было больше, чем девочек и в 2022 году.
·Общество

В Минздраве рассказали о рождаемости за последний месяц.
В октябре в Омской области родилось 1074 ребенка. При этом девочек (578) оказалось больше, чем мальчиков (496).
– Самая большая разница между числом рожденных девочек и мальчиков – в ОКБ. Там врачи приняли 166 мальчишек и 212 девчонок, – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.
В Омске появилось на свет 1019 малышей:
  • 378 – в Областной клинической больнице; 
  • 291 – в Городском клиническом перинатальном центре; 
  • 263 – в Клиническом родильном доме № 6; 
  • 87 – в роддоме № 4.
– За октябрь сразу девять омских семей родили двойни, - добавил Маркелов.
Отметим, за весь прошлый год в Омской области родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 – мальчиков и 7408 – девочек. Один ребенок родился с неопределенным полом. Отметим, что новорожденных мальчиков было больше, чем девочек и в 2022 году.