Омск-Информ
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·Общество

Медики диагностировали у него наследственное заболевание – адреногенитальный синдром.
За последние пять лет в Омской области родилось 13 детей с адреногенитальным синдромом. Это редкая генетическая мутация, при которой плохо работают надпочечники, и в результате дети имеют признаки обоих полов. Заболевание может быть смертельно, если его не лечить.
Как сообщает «Город55», в 2023 году родился один омич с неопределенным полом. В 2022 году таких детей появилось пять, в 2021 году – один, в 2019 и 2020 годах – по три.
Половые органы таким детям формируют хирургически. После этого им всю жизнь приходится пить гормональные препараты.
1541
·Общество

Медики диагностировали у него наследственное заболевание – адреногенитальный синдром.
За последние пять лет в Омской области родилось 13 детей с адреногенитальным синдромом. Это редкая генетическая мутация, при которой плохо работают надпочечники, и в результате дети имеют признаки обоих полов. Заболевание может быть смертельно, если его не лечить.
Как сообщает «Город55», в 2023 году родился один омич с неопределенным полом. В 2022 году таких детей появилось пять, в 2021 году – один, в 2019 и 2020 годах – по три.
Половые органы таким детям формируют хирургически. После этого им всю жизнь приходится пить гормональные препараты.
1541