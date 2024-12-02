Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Всего в регионе произошло 52 возгорания.
По данным МЧС, за минувшую неделю в Омской области произошло 52 пожара. В этих происшествиях погибли 2 человека. Только за сутки сотрудники МЧС России реагировали на 9 пожаров и 4 дорожно-транспортных происшествия.
Отметим, что с 25 ноября по 01 декабря пожарные также выезжали на 36 ложных вызовов. Еще в 119 случаях произошло ложное срабатывание сигнализации. 
·Происшествия

Всего в регионе произошло 52 возгорания.
По данным МЧС, за минувшую неделю в Омской области произошло 52 пожара. В этих происшествиях погибли 2 человека. Только за сутки сотрудники МЧС России реагировали на 9 пожаров и 4 дорожно-транспортных происшествия.
Отметим, что с 25 ноября по 01 декабря пожарные также выезжали на 36 ложных вызовов. Еще в 119 случаях произошло ложное срабатывание сигнализации. 